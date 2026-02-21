  1. Realting.com
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Tel-Aviv, Israel
$3,43M
20/2/26
$3,43M
12/5/25
$3,08M
4
ID: 25943
Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado Pitch of choice, cerca de Shenkin Street, en el corazón de Tel Aviv La nueva línea de tranvía está a sólo 2 minutos a pie 140 m2 de espacio habitable 80 m2 de azotea privada Situado en un edificio raro y arquitectónico Original: 4 dormitorios + 2 baños Configuración actual: 3 dormitorios 2 baños 1 aseo adicional arriba Gran suite parental creada combinando dos piezas Un nuevo parque público estará justo frente al edificio Celular : 2 bodegas Precio: 10.900,000 libras esterlinas

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

