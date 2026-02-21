Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
¡Venta! Único ático dúplex en un edificio boutique recientemente conservado
Pitch of choice, cerca de Shenkin Street, en el corazón de Tel Aviv
La nueva línea de tranvía está a sólo 2 minutos a pie
140 m2 de espacio habitable
80 m2 de azotea privada
Situado en un edificio raro y arquitectónico
Original: 4 dormitorios + 2 baños
Configuración actual:
3 dormitorios
2 baños
1 aseo adicional arriba
Gran suite parental creada combinando dos piezas
Un nuevo parque público estará justo frente al edificio
Celular : 2 bodegas
Precio: 10.900,000 libras esterlinas
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
