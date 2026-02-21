Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Espacioso apartamento de 3 habitaciones Bograshov
Situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, cerca de la playa, cafés, restaurantes, tiendas y transporte. El distrito de Bograshov ofrece un ambiente de vida vibrante y central, mientras que permanece residencial y agradable.
Superficie total: 93 m2 (87 m2 dentro + 6 m2 terraza)
2 dormitorios
2 baños
Gran salón y cocina de alta gama
Master suite con baño
Habitación segura (Mamad)
Completamente renovado en 2022 con acabados de muy alta calidad
Pisos de madera maciza, aire acondicionado Mitsubishi
Terraza de 6 m2 sin vista
1a planta con ascensor
Aparcamiento privado
Edificio moderno y bien mantenido (2011)
Número de licencia: 31928721
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo