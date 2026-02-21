  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov

Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
20/2/26
$2,12M
5/5/25
$1,90M
;
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
1
ID: 25843
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta – Espacioso apartamento de 3 habitaciones Bograshov Situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, cerca de la playa, cafés, restaurantes, tiendas y transporte. El distrito de Bograshov ofrece un ambiente de vida vibrante y central, mientras que permanece residencial y agradable. Superficie total: 93 m2 (87 m2 dentro + 6 m2 terraza) 2 dormitorios 2 baños Gran salón y cocina de alta gama Master suite con baño Habitación segura (Mamad) Completamente renovado en 2022 con acabados de muy alta calidad Pisos de madera maciza, aire acondicionado Mitsubishi Terraza de 6 m2 sin vista 1a planta con ascensor Aparcamiento privado Edificio moderno y bien mantenido (2011) Número de licencia: 31928721

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
