Barrio residencial Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons

Hermoso diseño y totalmente amueblado, este apartamento de dos dormitorios está listo para dar cabida inmediatamente a sus nuevos propietarios. Situado en el prestigioso distrito de Noga, goza de una ubicación privilegiada a pocos pasos de la playa, el Promenade Tel Aviv, la estación de tranvía, el complejo cultural HaTachana, el parque Ha-Mesila y el encantador barrio histórico de Neve Tzedek.
Como parte de un exclusivo proyecto residencial, esta propiedad combina perfectamente la ubicación estratégica y el estilo de vida de alta gama. Los residentes se benefician de acabados refinados que cumplen con los estándares internacionales, así como de espacios comunes premium, incluyendo un salón de negocios, un gimnasio totalmente equipado y un club privado con un cine.
Una superficie de aproximadamente 56 m2, complementada por dos balcones de 10 m2, el apartamento goza de una triple exposición sur, oeste y este, garantizando brillo y comodidad durante todo el día. Incluye un sistema de hogar inteligente, aire acondicionado VRF, carpintería personalizada, un refugio seguro (mamad) en el suelo – también utilizado como gimnasio – y una plaza de aparcamiento privado.
Esta residencia encarna una rara combinación de elegancia, funcionalidad y ubicación central, ofreciendo una experiencia de vida sofisticada en el corazón de uno de los barrios más populares de Tel Aviv.
