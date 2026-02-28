  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Barrio residencial Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Tel-Aviv, Israel
de
$1,25M
;
10
ID: 33981
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Français Français
Venta exclusiva, Cerca de Rabin Square y Han Boulevard 44 Ibn Gabirol Street En un edificio seguro con sistema de vibración y alarma En el tercer piso, tranquilo y agradable Amplio apartamento reformado de 2 dormitorios + terraza solarium 68 m2 + unos 5 m2 de terraza Un amplio dormitorio, vestidor, armarios privados y un montón de almacenamiento. Apartamento ssuperbement renueva con parquet de roble WC invitados además del baño Actualmente alquilado

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Realting.com
