  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Barrio residencial 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 33537
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En una pequeña calle cerca de Bograshov/ Frishman y allí playa en un nuevo edificio, apartamento de 3,5 habitaciones con superficie habitable de 85 m2 con un bonito balcón en el apartamento callejero con Mamad, dos dormitorios y un medio dormitorio adicional (oficina, dormitorio infantil) agradable salón y balcón 3.5 piezas 85m2 Balcón 2a planta Ascensor Aparcamiento Mamad 2 baños Cueva (6m2) 6.500.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Dans rue calme
Ascalón, Israel
de
$517,275
Barrio residencial Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalón, Israel
de
$592,515
Barrio residencial Terrasse soucca
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$815,100
Barrio residencial Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Está viendo
Barrio residencial 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Barrio residencial Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalén, Israel
de
$2,19M
Magnífica casa de una sola tienda 5 piezas como nueva! Entrada privada a la calle, 4 orientaciones, aproximadamente 165m2 crudo, enorme jardín muy verde alrededor de la casa, amplio salón, cocina americana invierte, muy buenos servicios, suite principal con vestidor y baño, dos baños, aire a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalén, Israel
de
$2,79M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Barrio residencial ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
¿Excelente mejor? SALE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 Descubre este increíble apartamento de 75 m2 situado en la prestigiosa Torre Meier en Rothschild Boulevard, la dirección más buscada de Tel Aviv. Esta excepcional propiedad ofrece características de alta gama y materiales de lujo …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir