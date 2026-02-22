  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine

Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33440
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Niche en el corazón de una residencia verde con piscina de agua marina .un apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar. solicitar ser rerachichi. La residencia es hermosa justo detrás del puerto de Yaffo. Piscina de agua de mar. Spa. sótano muy grande. 1 estacionamiento. Mamad incluido

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,07M
Barrio residencial Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalén, Israel
de
$918,555
Barrio residencial Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$868,395
Barrio residencial Appartement 3 pieces
Nahariya, Israel
de
$376,200
Está viendo
Barrio residencial Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Barrio residencial Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$4,703
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Mostrar todo Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Barrio residencial En plein coeur de makor haim
Jerusalén, Israel
de
$2,35M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme
Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Israel
de
$4,076
BZH Amplia y perfectamente amueblada casa, ideal para una familia que busca una alta calidad de vida, comodidad y privacidad. Características de la propiedad: • 5 piezas • 185 m2 de espacio habitable • Jardín con zona de barbacoa • Piscina 3×5 con sistema de calefacción de gas • Puertas el…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir