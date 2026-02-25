Barrio residencial Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

  1. Realting.com
  Israel
  Bat Yam
  Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee

Bat Yam, Israel
$909,150
ID: 33925
Última actualización: 24/2/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

En un edificio moderno de Bat Yam: 3 habitaciones en el tercer piso Superficie habitable 76m2 + 16m2 de terraza Vista al mar abierta Luminoso salón 1 parking + 1 bodega Cerca del mar, tiendas y transporte

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

