  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage

Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33485
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el tercer piso con mamak Edificio con calidad Tama 38 renovación en 2020 Orientación triple I/N/S 300 metros de la playa

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Quartier city un duplex 4 pieces
Ascalón, Israel
de
$523,545
Barrio residencial Mini penthouse
Jerusalén, Israel
de
$3,42M
Barrio residencial Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
Está viendo
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Great potential. 124 m2 according to arnona. Terrace. Parking Duplex 4,5 pieces including mamad Full sea view stunning
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Haut standing
Barrio residencial Haut standing
Netanya, Israel
de
$1,35M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Mostrar todo Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Barrio residencial Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Israel
de
$924,825
Hoy un apartamento de 3,5 habitaciones situado en la primera planta. En 4 a 5 años el edificio será destruido y reconstruido se beneficiará de 30 m2 adicionales .d un piso más elevado desde una terraza de 12 m2 de un aparcamiento y una bodega. una verdadera oportunidad de valor añadido
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir