Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Venta – 4 habitaciones modernas, Rue Montefiore, Tel Aviv
Situado en el corazón del distrito transformador de Montefiore, este apartamento goza de una ubicación estratégica, cerca de Azrieli, el metro y todas las comodidades. Un sector dinámico, moderno y evolutivo, que proporciona acceso rápido al centro de la ciudad.
Características de la propiedad
4 piezas
77 m2 de espacio habitable
Terraza solar de 14 m2
2a planta en un edificio reciente con ascensor
Gran espacio de almacenamiento privado de 6 m2
Plan optimizado:
Luminoso salón con cocina abierta con vistas a la terraza
Dos dormitorios, incluyendo una gran suite principal con acceso directo a la terraza
Dos baños con ducha
Muy luminoso y tranquilo
Apartamento totalmente amueblado y decorado.
Actualmente alquilado, ideal residencia futura o inversión de alquiler.
Prestaciones de vecinos
Barrio en medio de la renovación urbana
Ambiente residencial investigado y dinámico
Cerca de oficinas de alta tecnología, tiendas, cafeterías, ejes de transporte y metro futuro
Una propiedad rara en un barrio con gran potencial, combinando alojamiento confortable, ubicación central y rentabilidad.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
