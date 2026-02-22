  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33637
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta – 4 habitaciones modernas, Rue Montefiore, Tel Aviv Situado en el corazón del distrito transformador de Montefiore, este apartamento goza de una ubicación estratégica, cerca de Azrieli, el metro y todas las comodidades. Un sector dinámico, moderno y evolutivo, que proporciona acceso rápido al centro de la ciudad. Características de la propiedad 4 piezas 77 m2 de espacio habitable Terraza solar de 14 m2 2a planta en un edificio reciente con ascensor Gran espacio de almacenamiento privado de 6 m2 Plan optimizado: Luminoso salón con cocina abierta con vistas a la terraza Dos dormitorios, incluyendo una gran suite principal con acceso directo a la terraza Dos baños con ducha Muy luminoso y tranquilo Apartamento totalmente amueblado y decorado. Actualmente alquilado, ideal residencia futura o inversión de alquiler. Prestaciones de vecinos Barrio en medio de la renovación urbana Ambiente residencial investigado y dinámico Cerca de oficinas de alta tecnología, tiendas, cafeterías, ejes de transporte y metro futuro Una propiedad rara en un barrio con gran potencial, combinando alojamiento confortable, ubicación central y rentabilidad.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
de
$1,80M
Barrio residencial Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$9,09M
Barrio residencial Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$830,775
Barrio residencial Bonne occasion
Asdod, Israel
de
$705,375
Está viendo
Barrio residencial A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalón, Israel
de
$479,655
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$840,180
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir