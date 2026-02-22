  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33561
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Nuevo para venta exclusiva! Una propiedad única, exclusiva y rara. Situado en una calle tranquila y bucólico de los callejones de Yehuda Maccabi, cerca del Parque Hayarkon, en el campo, un espectacular ático dúplex, bañado en luz, distribuidos en dos niveles con ascensor que sirve ambos pisos. En un edificio de lujo de sólo 4 apartamentos. En el nivel inferior, 119 m2 de espacio habitable, además de un balcón abierto de 21 m2 en la parte delantera. Y una terraza soleada de 12 m2 en la parte trasera. (Oportunidad de acomodar 3 amplios dormitorios) Espaciosa sala de estar Lujosa suite principal + baño principal. Arriba, un salón de 32 m2 con baño, cocina americana y dormitorio. Y una terraza panorámica de 91 m2 que ofrece una vista sin obstáculos. El apartamento tiene 2 plazas de aparcamiento (en línea). El apartamento está cuidadosamente mantenido y renovado, con servicios de alta gama: Electricidad inteligente Calefacción de suelo, Parquet.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanya, Israel
de
$2,665
Barrio residencial Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Barrio residencial Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$1,53M
Barrio residencial Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$937,365
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
Está viendo
Barrio residencial Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Super appartement neuf
Barrio residencial Super appartement neuf
Jerusalén, Israel
de
$808,830
Nuevo apartamento de 3 habitaciones, construido por un empresario, en Kiryat Yovel. Balcón con sopa Brillante Zona tranquila Aparcamiento privado Cerca de tiendas y sinagogas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Ascalón, Israel
de
$768,075
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Mostrar todo Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Barrio residencial Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable
Hadera, Israel
de
$893,475
BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente en el distrito de Givat Olga, un hermoso ático dúplex de 3,5 habitaciones, cuidadosamente amuebladas, a pocos minutos a pie del mar, en la calle de Mena Características: - Luminoso apartamento de 3,5 habitaciones de unos 100 m2, - Muy bonito saló…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir