  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
;
Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
1
Dejar una solicitud
ID: 33547
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
PARA LA VENTA - PENTO SINGLE CON TODO ESTA ?? Situado en una calle tranquila cerca de Shenkin, entre el rey George y Yohanan HaSandlar 5 piezas 167 m2 interior + 97 m2 terrazas Edificio renovado después de TAMA 38 Entrega : Octubre 2025 Diseño arquitectónico de alta gama 2 plazas de aparcamiento Mamad (espacio seguro) Muy tranquilo. Cuatro exposiciones de aire ¿? Precio: 18,5 millones de ILS Honorarios del Organismo: 2% + IVA Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement a vendre a arnona jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Propriete dexception a old jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$2,51M
Barrio residencial A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Asdod, Israel
de
$2,35M
Barrio residencial Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Asdod, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$2,76M
Está viendo
Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Mostrar todo Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Barrio residencial La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Asdod, Israel
de
$1,33M
¡La perla rara! Apartamento 5 habitaciones en venta en Marina con impresionantes vistas del Mar de Ashdod en la séptima planta. Un estacionamiento y una bodega de 8 m2 completan esta propiedad con un valor seguro. A 2 pasos de la playa, la sinagoga está cerca de cafés y restaurantes, así com…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Barrio residencial Immeuble neuf vue sur le lac
Ascalón, Israel
de
$579,975
AU COEUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTREE IMMEDIATE
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Mostrar todo Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Venta – Apartamento 5 habitaciones transformadas en 4 habitaciones en Marina d Situado en uno de los lugares más buscados de la ciudad, este apartamento frente a la playa ofrece un entorno de vida excepcional. Completamente renovado, ha sido rediseñado en 4 amplias habitaciones. Incluye un…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir