Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage

PARA LA VENTA - PENTO SINGLE CON TODO ESTA
?? Situado en una calle tranquila cerca de Shenkin, entre el rey George y Yohanan HaSandlar
5 piezas
167 m2 interior + 97 m2 terrazas
Edificio renovado después de TAMA 38
Entrega : Octubre 2025
Diseño arquitectónico de alta gama
2 plazas de aparcamiento
Mamad (espacio seguro)
Muy tranquilo.
Cuatro exposiciones de aire
¿? Precio: 18,5 millones de ILS
Honorarios del Organismo: 2% + IVA
Premium Real Estate
Número de licencia : 31928721
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
