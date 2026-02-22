Barrio residencial A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Venta – Apartamento familiar renovado, ubicación premium Tel Aviv
Situado en una de las zonas más buscadas en el centro norte de Tel Aviv, cerca de Kikar HaMedina y Hayarkon Park, este luminoso apartamento de 96 m2 ofrece una configuración ideal para la vida familiar en un ambiente tranquilo y residencial.
Características esenciales:
96 m2 + terraza de 15 m2
3 dormitorios incluyendo una suite principal
2 baños
Alta altura de techo
Acristalamiento triple, excelentes orientaciones
Aire acondicionado independiente
Servicios de alta gama:
600.000 NIS obras por arquitecto ya pagado
Cocina Schuller, materiales premium, iluminación empotrada
Posibilidad de elegir colores y acabados antes de la entrega
Edificio reciente con ascensor, incluyendo estacionamiento privado. Opciones disponibles: bodega y segundo estacionamiento.
Precio: 6.800.000 NIS
Una propiedad rara, combinando búsquedas de ubicación, renovación a escala y confort moderno.
