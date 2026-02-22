  1. Realting.com
  Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Barrio residencial Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
$1,49M
2
ID: 33578
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

¡Venta exclusivamente! 15, rue Soutine (Construccion avanzada inferior) Calle tranquila y prestigiosa cerca de Rabin Square Durante la demolición y construcción de TAMA 1a planta 3 piezas 68,2 m2 más 14 balcones ¡Cara a Soutine! (Orientación Sureste) Aparcamiento subterráneo regular Amplio estacionamiento y almacenamiento. Alquiler: 9.000 NIS Nuevo proyecto Horizonte Ocupación prevista: T1 2026

Tel-Aviv, Israel
