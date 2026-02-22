  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Barrio residencial 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33678
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
4 habitaciones, nuevas en un nuevo edificio boutique, espaciosas y realizadas sólo con materiales de lujo, terraza de 12 m2, aparcamiento. 3 dormitorios, incluyendo un dormitorio principal con baño privado, MAMAD y un segundo baño. Muy luminoso con grandes ventanas, y tranquilo. A 5 minutos del Parque Hayarkon, 4a planta, frente al norte, sur y oeste. A 15 minutos a pie del puerto de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalón, Israel
de
$485,925
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$15,68M
Barrio residencial Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra'anana, Israel
de
$1,09M
Barrio residencial Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$423,225
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,07M
Está viendo
Barrio residencial 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Barrio residencial Kiryat moche proche tram
Jerusalén, Israel
de
$962,445
En Kiryat Moché, entrada a la ciudad, cerca de la estación de tranvía, gran 3P brillante con una triple exposición y dos balcones. Precio comercializable, ¡Libertad ahora!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Barrio de Rehavia, ubicación central. 4 habitaciones 100 metros cuadrados, apartamento con mucho potencial, muy espacioso, 4 direcciones, balcón, soucca y aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Barrio residencial Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$1,78M
Apartamento con gran jardín – Exposición occidental Situado en una calle de un solo sentido, uno de los más populares de Raanana. Un verdadero jardín privado de 220 m2, orientado al oeste, que ofrece un sol garantizado toda la tarde. Apartamento de 5 habitaciones, incluyendo una mamá, con…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir