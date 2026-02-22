  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 33538
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Calle Droyanov, calle muy tranquila cerca de la calle Bograshov y el mar Edificio de esquina Apartamento 104m2 en el catastro Muchos balcones cerrados para que pueda decir fácil 115m2 Vista totalmente clara Muy brillante All Guidance Muy tranquilo. Cerca de la playa 2a planta No hay ascensor, miklat Posibilidad de aparcamiento en frente Precio: 5,000,000 Muy agradable potencial con muy bonita altura bajo techos ¡No te pierdas!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial A vendre appartement a arnona
Jerusalén, Israel
de
$971,850
Barrio residencial Special investisseurs
Ascalón, Israel
de
$373,065
Está viendo
Barrio residencial Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
de
$1,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,98M
APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 h…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Mostrar todo Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Barrio residencial A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Apartamento 3 habitaciones, 71 m2, completamente renovado – Situado en una ubicación estratégica entre las calles King George y Bezall, en el punto de encuentro de los barrios Rehavia y Nahlaot, y a pocos pasos del mercado Mahane Yehuda. Terraza de 7 m2, en la 4a planta con ascensor. Apartam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,10M
Nueve en venta Exclusivo Ubicado en la calle Weizmann 93-97 (Pinkas) En un nuevo proyecto de alta calidad firmado Tzemach Hammerman y el grupo Rozio! Arquitecto: Gidi Bar Orian Cerca de Hayarkon Park Apartamento renovado de 4 habitaciones con arquitectura de alto nivel En el quinto piso con …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir