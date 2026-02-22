Barrio residencial Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Tel-Aviv, Israel
de
$4,55M
;
15
ID: 33589
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Un dúplex amplio y luminoso, cuidadosamente diseñado para una vida familiar, que ofrece la comodidad y el ambiente de una casa privada. La residencia disfruta de un meticuloso diseño arquitectónico de Dana Oberzon, uno de los arquitectos y diseñadores de interiores más buscados de Israel en la zona de lujo residencial. Situado en los pisos tercero y cuarto de un edificio boutique íntimo, en una calle popular en el prestigioso distrito de HaMishtala al norte de Tel Aviv, conocido por su comunidad residencial de calidad y excelentes servicios municipales, incluyendo jardines de infancia, escuelas, un club deportivo, parques verdes, centros comerciales, cafés, y mucho más. Nivel de recepción – unos 97,7 m2 + unos 62,5 m2 de terraza, incluyendo: • Una amplia sala de estar con acceso directo a una gran terraza • Un comedor generoso • Una cocina de diseño con una isla central • Una habitación interior segura (Mamad), actualmente utilizada como despensa Nivel privado – unos 89,7 m2 + unos 18,9 m2 de terraza, incluyendo: • Una gran suite principal con vestidor, baño en suite y oficina • Un salón familiar que se puede utilizar como habitación adicional • Una habitación dedicada al arte o a un estudio • Un espacio de lavandería separado • Una terraza privada La propiedad también incluye una bodega y dos plazas de aparcamiento. Los residentes disfrutan del acceso a un impresionante complejo de bienestar en el sitio, incluyendo una piscina olímpica, sauna y un gimnasio totalmente equipado.

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

