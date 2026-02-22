  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
de
$3,14M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33553
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 habitaciones - 4a planta en 4 Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones. 115 m2 construidos + 65 m2 terraza. Un apartamento excelente y luminoso, cerca de los lugares más populares de la ciudad mientras se mantiene tranquilo y familiar. Situado en el cuarto y último piso, sólo apartamento en el piso. Vista urbana desde la azotea. Características adicionales: Mamad (habitación segura) Aparcamiento subterráneo Cueva subterránea Aire acondicionado central 3 baños / aseos Ventanas de doble acristalamiento Persianas eléctricas en todo el apartamento

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$6,11M
Barrio residencial Bonne occasion
Jerusalén, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Israel
de
$11,76M
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,32M
Está viendo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,14M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Particulier
Barrio residencial Particulier
Barrio residencial Particulier
Barrio residencial Particulier
Barrio residencial Particulier
Mostrar todo Barrio residencial Particulier
Barrio residencial Particulier
Ascalón, Israel
de
$501,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
de
$623,865
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Ascalón, Israel
de
$332,310
Un 3,5 piezas quartier Shimshon
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir