Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 habitaciones - 4a planta en 4 Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones. 115 m2 construidos + 65 m2 terraza. Un apartamento excelente y luminoso, cerca de los lugares más populares de la ciudad mientras se mantiene tranquilo y familiar. Situado en el cuarto y último piso, sólo apartamento en el piso. Vista urbana desde la azotea. Características adicionales: Mamad (habitación segura) Aparcamiento subterráneo Cueva subterránea Aire acondicionado central 3 baños / aseos Ventanas de doble acristalamiento Persianas eléctricas en todo el apartamento