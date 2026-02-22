Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo
5 habitaciones - 4a planta en 4
Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones.
115 m2 construidos + 65 m2 terraza.
Un apartamento excelente y luminoso, cerca de los lugares más populares de la ciudad mientras se mantiene tranquilo y familiar.
Situado en el cuarto y último piso, sólo apartamento en el piso.
Vista urbana desde la azotea.
Características adicionales:
Mamad (habitación segura)
Aparcamiento subterráneo
Cueva subterránea
Aire acondicionado central
3 baños / aseos
Ventanas de doble acristalamiento
Persianas eléctricas en todo el apartamento
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
