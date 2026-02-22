  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Barrio residencial Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
de
$2,04M
;
4
ID: 33383
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta en 29 rue Bari, una prestigiosa y buscada dirección. Cerca de la tranvía. En el prestigioso programa inmobiliario TAMA del desarrollador Boulevard, actualmente en fase de construcción (pago de costes y obtención del permiso de construcción inminente) ! Apartamento de 4 habitaciones (119 m2 salón + 11 m2 de terraza soleada) en la 2a planta. Façade con amplias aberturas. Orientación: Sur y Este. Disposición óptima. (Arquitecto: Gidi Bar Orian). Estacionamiento subterráneo. Alquiler recibido durante la construcción (según lo estimado por un experto). Entrega prevista: Verano 2028.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Otros complejos
Barrio residencial Affaire prevoir renovation complete superbe location
Ra'anana, Israel
de
$2,16M
Cottage de 8.5 piezas con un potencial enorme. Frente a un parque. La calle tiene un sentido único. Zona tranquila. Gran sótano
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,00M
Esta excepcional propiedad es una mezcla única de historia, lujo y diseño cultural. Ubicado en un edificio otomano centenario, en el corazón del casco antiguo de Jaffa, se ha transformado en una residencia privada de estilo marroquí, combinando magníficos elementos étnicos y arquitectónicos …
Agencia
Immobilier.co.il
Barrio residencial Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalén, Israel
de
$707,256
Agencia
Immobilier.co.il
