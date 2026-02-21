Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Magnífico apartamento con vista abierta, a pocos minutos de Gordon Beach
- 3 habitaciones - 1 dormitorio, 1 habitación más pequeña y salón
- 6a planta con ascensor
- Superficie: 60 m2 de superficie + 8 m2 de terraza
- Apartamento nuevo, decorado por un arquitecto
- Aire acondicionado central de Fujitsu
- Mamad (habitación segura)
- Iluminación de diseño en todo el apartamento (Yair Doram y Dor Kimchi)
- Cocina "Novo" con isla central
- Muralla de TV y muebles personalizados en madera de imitación de hormigón, provisto para una pantalla de 65
- Persianas de rodillo eléctrico en todas las ventanas y salidas al balcón
- Placard integrado en la habitación
- Vista abierta al este y al norte, sin posibilidad de futura construcción en frente
- Balcón cubierto con cierre de vidrio retráctil
Precio: NIS 4 850 000
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
