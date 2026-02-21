Barrio residencial Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Magnífico apartamento con vista abierta, a pocos minutos de Gordon Beach - 3 habitaciones - 1 dormitorio, 1 habitación más pequeña y salón - 6a planta con ascensor - Superficie: 60 m2 de superficie + 8 m2 de terraza - Apartamento nuevo, decorado por un arquitecto - Aire acondicionado central de Fujitsu - Mamad (habitación segura) - Iluminación de diseño en todo el apartamento (Yair Doram y Dor Kimchi) - Cocina "Novo" con isla central - Muralla de TV y muebles personalizados en madera de imitación de hormigón, provisto para una pantalla de 65 - Persianas de rodillo eléctrico en todas las ventanas y salidas al balcón - Placard integrado en la habitación - Vista abierta al este y al norte, sin posibilidad de futura construcción en frente - Balcón cubierto con cierre de vidrio retráctil Precio: NIS 4 850 000