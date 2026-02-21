  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer

Bat Yam, Israel
de
$1,49M
20/2/26
$1,49M
27/5/25
$1,34M
;
3
Dejar una solicitud
ID: 26178
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En la mejor ubicación de Bat Yam, a solo 7 minutos de Tel Aviv, a 200 metros del tranvía y a 50 metros del mar y paseo marítimo, en el mejor edificio de lujo de Bat Yam, incluyendo un trastero y aparcamiento privado, una experiencia de vida perfecta.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$3,29M
Barrio residencial Balcon sur la mer
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Beit vagan kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$1,49M
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,49M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$573,705
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$467,115
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Barrio residencial Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalén, Israel
de
$2,04M
Magnífico ático de 170m2 y 44m2 de terraza, en la planta 17 de un edificio moderno y prestigioso en la frontera entre Bet Veigan y Kyriat henovel, una ubicación estratégica a 2 pasos de todos esta excepcional propiedad, le seducirá con sus volúmenes, su luz natural y su vista panorámica. Inc…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir