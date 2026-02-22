Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Situado en el cruce de Neve Tzedek, Florentine y el distrito de Charles Clore Park, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos minutos a pie del mar, el mercado del Carmelo y el animado corazón de Tel Aviv.
Elifelet Street es conocida por su ambiente tranquilo y residencial, ofreciendo acceso directo a las zonas más dinámicas de la ciudad: galerías de arte, restaurantes de moda y pintorescos cafés.
El edificio
El nuevo edificio de alta calidad ofrece a sus residentes un ambiente de vida moderno y seguro con raras comodidades en el centro de Tel Aviv:
• Guardia de 24 horas
• Piscina al aire libre
• gimnasio totalmente equipado
• Tres ascensores
• Partes conjuntas mantenidas con cuidado
Apartamento
• 2 habitaciones – 50 m2 de espacio habitable
• Balcón de 10 m2 con vista abierta
• Cámara de Seguridad (Mamad)
• 5a planta
• Estacionamiento privado y bodega adjunta
Más información
• Gastos mensuales: 1.150
• Alquiler actual: 7.500
• Precio de venta: 3.550.000
Una propiedad ideal para residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler en una zona buscada entre el mar y el centro de la ciudad.
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo