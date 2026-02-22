  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33628
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en el cruce de Neve Tzedek, Florentine y el distrito de Charles Clore Park, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos minutos a pie del mar, el mercado del Carmelo y el animado corazón de Tel Aviv. Elifelet Street es conocida por su ambiente tranquilo y residencial, ofreciendo acceso directo a las zonas más dinámicas de la ciudad: galerías de arte, restaurantes de moda y pintorescos cafés. El edificio El nuevo edificio de alta calidad ofrece a sus residentes un ambiente de vida moderno y seguro con raras comodidades en el centro de Tel Aviv: • Guardia de 24 horas • Piscina al aire libre • gimnasio totalmente equipado • Tres ascensores • Partes conjuntas mantenidas con cuidado Apartamento • 2 habitaciones – 50 m2 de espacio habitable • Balcón de 10 m2 con vista abierta • Cámara de Seguridad (Mamad) • 5a planta • Estacionamiento privado y bodega adjunta Más información • Gastos mensuales: 1.150 • Alquiler actual: 7.500 • Precio de venta: 3.550.000 Una propiedad ideal para residencia principal, inversión de pie a tierra o alquiler en una zona buscada entre el mar y el centro de la ciudad.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israel
de
$808,830
Barrio residencial Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
de
$1,24M
Barrio residencial Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,76M
Barrio residencial Rez de jardin spacieux
Ascalón, Israel
de
$595,650
Barrio residencial Appartement 4 pieces centre ville
Nahariya, Israel
de
$485,925
Está viendo
Barrio residencial A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
de
$1,11M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Barrio residencial A ne pas manquer dans un bel immeuble etage haut avec vue vue sur la mer
Bat Yam, Israel
de
$1,11M
En el distrito de Ramat Hanasi de Bat Yam, a sólo 19 minutos del mar, a 3 minutos del centro comercial y a 3 minutos del tranvía. Excelente ubicación para los tradicionalistas. El edificio de 18 años incluye un ascensor para el sábado. Terraza y vistas al mar. Gran apartamento de 5 1/2 habitación
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
Muy luminoso 3 habitaciones en el centro de Raanana, con terraza de 15 m2, bonita cocina, aparcamiento y trastero. Un producto raro en esta ubicación, ideal para una inversión. Un bien invertido para ver rápidamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Barrio residencial 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalén, Israel
de
$918,555
Haneviim 44 2 habitaciones 50m2 Soccah Terrace 2a planta con ascensor Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir