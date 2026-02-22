  1. Realting.com
  Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Barrio residencial Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
de
$5,80M
;
6
ID: 33562
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Nueve en venta exclusivamente Duplex con jardín en un edificio nuevo y hermoso en Ben Gurion Boulevard. ***Diseño arquitectónico de alta gama: parquet masivo importado de Francia, paneles empotrados, carpintería personalizada, puertas Pandora de alto ruido, electricidad inteligente, alarma y sistema de vigilancia, aire acondicionado VRF Mitsubishi, sistema de riego y fertilización inalámbrico, y mucho más. # En el nivel superior: salón, cocina, suite principal, oficina, aseo y un jardín con vistas al salón. En el nivel inferior: espacio público y dos apartamentos con dos hermosos y brillantes cursos de inglés (estudio, cine, gimnasio, etc.). Total: 234 m2 construidos, más 169 m2 de gran jardín bien mantenido y un patio inglés de 17 m2. Estacionamiento en una instalación robótica. Patio trasero y silencio.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

