  4. Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer

Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israel
$1,72M
7
ID: 33536
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

3 habitaciones de 80m2 con balcón, ascensor y aparcamiento muy cerca del mar en una calle tranquila completamente renovado con 2 baños

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Bien situer
Jerusalén, Israel
de
$1,787
Barrio residencial Calme verdoyant renove piscine possible
Ra'anana, Israel
de
$3,37M
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$579,975
Barrio residencial A ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$526,680
Barrio residencial A stunning villa
Jerusalén, Israel
de
$5,58M
Barrio residencial Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Otros complejos
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Barrio residencial Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$846,450
Apartamento totalmente renovado de 4 habitaciones 84m2 – Ramot Alef, Jerusalén Segundo piso, sin ascensor. 4 habitaciones de 84m2 en el segundo piso Salón, comedor 3 dormitorios, 1 baño, 2 aseos Aire acondicionado, gas calentador de agua, pólvora de polvo Puerta blindada, parrillas, persian…
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,32M
Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y…
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$752,400
Apartamento con una vista muy espaciosa, muy clara y completamente sin obstáculos Situe tiene dos pasos del kikar y la playa Excelente apartamento para vivienda o inversión
