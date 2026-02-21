Barrio residencial Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$2,98M
20/2/26
$2,98M
9/4/25
$2,67M
5
ID: 25716
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

APARTAMENTO 4 PARTES CON SEA VIEW – Dos no del PLAGE GORDON Superficie: 94 m2 construidos + 10 m2 terraza Planta: 1 de 7 Partes: 4 3 dormitorios 2 baños Estacionamiento : 2 Descubre el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo y ubicación privilegiada en este magnífico apartamento de 4 habitaciones en el corazón de Tel Aviv. Situado en Gordon Street, esta propiedad ofrece un estilo de vida urbano ideal, a solo un minuto a pie de cafés, restaurantes, playas, hoteles, sinagogas, gimnasios y supermercados. Todo lo que necesitas a diario está al alcance. Precio: 9,500,000 libras esterlinas Contacta con nosotros para organizar una visita.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
