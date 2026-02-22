  1. Realting.com
  4. Barrio residencial 2 pieces a la vente super investissement

Tel-Aviv, Israel
$783,750
ID: 33680
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta A está cerca de Frishman 2 piezas 36m2 Segunda etapa Alquiler 5000 Cerca de la playa 2.500.000 Nis

Localización en el mapa

