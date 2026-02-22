Barrio residencial A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Situado en la calle Frishman, frente a la plaza Masaryk y cerca de la plaza Rabin, este apartamento goza de una ubicación céntrica y muy buscada en el corazón de Tel Aviv. En un edificio bien mantenido con ascensor y miklat, descubra unas 3 habitaciones de unos 100 m2, situadas en la 4a planta. El apartamento ha sido completamente renovado, con el reemplazo completo de la infraestructura (electricidad, fontanería), y ofrece servicios modernos y elegantes. Tiene una gran sala de estar, una generosa suite parental y techos altos que aportan volumen y carácter. Una pequeña terraza con orientación Masaryk Square completa esta propiedad. Encantador apartamento que combina encanto, comodidad y ubicación premium Precio: 5.650.000 NSI.