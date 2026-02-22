  1. Realting.com
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc

Tel-Aviv, Israel

$2,25M

Tel-Aviv, Israel
$2,25M
ID: 33577
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

¡Nueva venta exclusiva! Un mini-penthouse único y raro para los amantes del estilo Situado en el 49 Yehuda HaMaccabi Street ¡En un nuevo edificio construido por Metropolis! Apartamento 3 habitaciones con 74 m2 salón + 31 m2 balcón. Hermoso y amplio alojamiento. Sexto piso! Un acogedor dormitorio principal con balcón. 2 baños y una ducha. Una plaza de aparcamiento independiente (con suplemento). El apartamento ofrece servicios de alta gama: Cocina Hacker (alemán) y electrodomésticos Esko y Gurnier. Calefacción de suelo en todo el apartamento! Parquet triple espesor y Carpintería personalizada en todo el apartamento! Sistema de alarma. Sistema de audio. Automatización casera.

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$391,875
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$445,170
Barrio residencial Rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$956,175
Barrio residencial Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Ra'anana, Israel
de
$3,42M
Barrio residencial Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ascalón, Israel
de
$617,595
Está viendo
Barrio residencial Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$2,25M
Otros complejos
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Venta excepcional - Primera Línea Independiente Villa Frente al mar en Ashdod Address: Ashdod, Israel Descubra esta excepcional villa frente al mar Mediterráneo, que ofrece un ambiente único que combina lujo, confort y modernidad. Situado en Ashdod, esta prestigiosa propiedad ofrece un est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$526,680
4 habitaciones terraza soccah pequeño edificio Cuarto piso sótano adyacente agamim vista parque # buen promotor
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Super appartement neuf
Barrio residencial Super appartement neuf
Jerusalén, Israel
de
$808,830
Nuevo apartamento de 3 habitaciones, construido por un empresario, en Kiryat Yovel. Balcón con sopa Brillante Zona tranquila Aparcamiento privado Cerca de tiendas y sinagogas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
