  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa

Tel-Aviv, Israel
de
$4,00M
;
14
Dejar una solicitud
ID: 33555
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Esta excepcional propiedad es una mezcla única de historia, lujo y diseño cultural. Ubicado en un edificio otomano centenario, en el corazón del casco antiguo de Jaffa, se ha transformado en una residencia privada de estilo marroquí, combinando magníficos elementos étnicos y arquitectónicos originales de la región. Situado en la plaza Kedumim, la casa ofrece comodidad sin igual, con una proximidad al mar, el animado mercado de pulgas, lugares de entretenimiento, centros comerciales y fácil acceso a la estación de tranvía. La propiedad tiene un tradicional hammam marroquí en la planta baja, que ofrece una experiencia auténtica y relajante. La terraza en la azotea es amplia e ideal para organizar eventos, mientras que el balcón ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar y los alrededores históricos del casco antiguo de Jaffa. Características principales: - Superficie interior: 231 m2 - Terraza en la azotea: 91 m2 con vistas panorámicas al mar y al casco antiguo de Jaffa - Terraza: 14 m2 - Orientación: Oeste, Norte, Sur - Amplio hall de entrada - Sala de estar separada con acceso a la terraza - Cocina de diseño, totalmente equipada y personalizada - Habitaciones: 2, situado en la planta baja para más privacidad - Hermoso hammam marroquí - Techos altos por toda la casa - Sistema de calefacción por suelo radiante en baños - Tecnología inteligente de automatización casera - Espacios de estacionamiento: 2 Esta extraordinaria casa no es sólo una joya inmobiliaria, sino también un cálido y acogedor santuario que armoniza la elegancia y el patrimonio cultural.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
Barrio residencial 3 pieces bien situe
Jerusalén, Israel
de
$1,473
Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Hadera, Israel
de
$1,27M
Barrio residencial Givat havradim limit rehavia
Jerusalén, Israel
de
$3,135
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine
Jerusalén, Israel
de
$2,41M
Está viendo
Barrio residencial Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
de
$4,00M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Barrio residencial Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Jerusalén, Israel
de
$940,500
En el corazón del centro de la ciudad, cerca del tranvía y a 10 minutos de la mamilla a pie: pequeño nuevo edificio de 3 plantas con vestíbulo, ascensores chabat, y hermoso patio verde! Apartamento 2 habitaciones 58m2 + balcón Soucca, muy luminoso, amplio, totalmente arreglado y amueblado po…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Barrio residencial Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalón, Israel
de
$479,655
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Barrio residencial Au centre
Jerusalén, Israel
de
$548,625
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir