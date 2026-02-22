  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur

Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33433
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo en venta exclusivamente 7 Dizengoff Street Cerca de Habima Square y Rothschild Boulevard, en el corazón de la ciudad Cerca de tranvía Apartamento amplio Sobre 110 m2 4,5 habitaciones incluyendo una suite principal con baño (Oportunidad para crear fácilmente 5 habitaciones espaciosas) Acogedora terraza soleada de 2 m2 accesible desde uno de los dormitorios en la parte posterior. Primera planta con ascensor Facade Exposición triple Estacionamiento regular en el tabu ¡Construyendo con refugio!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Barrio residencial Neuf en centre ville tres lumineux
Ra'anana, Israel
de
$2,727
Barrio residencial Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Israel
de
$1,82M
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Jerusalén, Israel
de
$2,508
Barrio residencial Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$467,115
Está viendo
Barrio residencial Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,88M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Mostrar todo Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Barrio residencial Dans rue calme dans un immeuble neuf
Jerusalén, Israel
de
$1,41M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Barrio residencial Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Aviv, Israel
de
$5,19M
En venta – Tour Meier, Tel-Aviv Descubre un apartamento excepcional en el prestigioso Tour Meir, símbolo de lujo en el corazón de Tel Aviv. Un ambiente de vida incomparable que combina comodidad, elegancia y servicios de alta gama. Características principales: Superficie: 148 m2 + 12 m2 d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Mostrar todo Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Barrio residencial A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer
Netanya, Israel
de
$2,665
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir