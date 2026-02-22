Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Superb 3 habitaciones – unos 70 m2 bien optimizadas
Mamad + balcón 8 m2 (calma, vegetación)
1er piso brillante en 5 - edificio de la tienda íntima
Renovación arquitectónica – acabados de alta gama
Cocina Semel – aire acondicionado VRF – carpintería personalizada
Proyecto TAMA reciente: ascensor, estacionamiento robótico, zonas comunes renovadas
Ubicación: Shlomo HaMelekh Street (Old North), calle tranquila con vegetación, sólo pequeños edificios
Cerca : Lugar Rabin, Dizengoff, HaYarkon Parque, playas
Alquilado en la actualidad 12.000 por mes (retorno inmediato)
Precio solicitado: 4.990.000 – menor que los precios del promotor del período
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
