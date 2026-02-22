Barrio residencial A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

  1. Realting.com
  A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,56M
7
ID: 33631
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Superb 3 habitaciones – unos 70 m2 bien optimizadas Mamad + balcón 8 m2 (calma, vegetación) 1er piso brillante en 5 - edificio de la tienda íntima Renovación arquitectónica – acabados de alta gama Cocina Semel – aire acondicionado VRF – carpintería personalizada Proyecto TAMA reciente: ascensor, estacionamiento robótico, zonas comunes renovadas Ubicación: Shlomo HaMelekh Street (Old North), calle tranquila con vegetación, sólo pequeños edificios Cerca : Lugar Rabin, Dizengoff, HaYarkon Parque, playas Alquilado en la actualidad 12.000 por mes (retorno inmediato) Precio solicitado: 4.990.000 – menor que los precios del promotor del período

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

