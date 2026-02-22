  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman

Residence de luxe dans la tour frishman

Tel-Aviv, Israel
$4,67M
9
ID: 33602
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Situado en el corazón de Tel Aviv, este elegante apartamento de 4.5 habitaciones está disponible para la venta en la emblemática torre Frishman, una de las direcciones residenciales más populares de la ciudad. Situado en el sexto piso de una torre de 28 pisos, el apartamento tiene unos 160 metros cuadrados y cuenta con exposición norte y oeste, proporcionando abundante luz natural y vistas sin obstáculos de la ciudad. La residencia está cuidadosamente diseñada para combinar comodidad y funcionalidad, que comprende tres dormitorios, incluyendo una amplia suite principal, una habitación segura (Mamad) actualmente utilizada como sala de servicio, una gran sala de estar y comedor, así como una cocina totalmente equipada. El apartamento está amueblado. Otras características incluyen dos baños completos y dos plazas de aparcamiento privadas. La Torre Frishman ofrece un estilo de vida verdaderamente lujoso con servicios de seguridad y conserjería las 24 horas, una piscina única, un gimnasio totalmente equipado, un hall de entrada de diseño con obras de arte y un salón privado para los residentes, ideal para reuniones o recepciones. A pocos pasos del Mar Mediterráneo, cafés, lugares culturales y el estilo de vida vibrante del centro de Tel Aviv, esta propiedad representa una rara oportunidad para adquirir una residencia elegante, segura y fácil de mantener en uno de los lugares urbanos más populares de Israel. No dude en ponerse en contacto con nosotros para más detalles.

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Barrio residencial Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
de
$4,67M
