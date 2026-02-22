  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Bat Yam, Israel
$539,220
ID: 33729
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

En el corazón de Bat Yam, en una calle central muy popular, este apartamento goza de una ubicación ideal: a solo 400 metros del mar y cerca de todas las comodidades de la vida cotidiana, tiendas y transporte. Apartamento 3 habitaciones luminoso 74m2 3a planta con ascensor Ubicación central, cerca del mar y las comodidades Alquiler actualmente 6 500 / mes Para ser renovado → importante valor añadido potencial

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
