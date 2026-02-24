Barrio residencial Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Excepcional Penthouse-Villa goza de una ubicación privilegiada con vistas al parque Yarkon, con vistas panorámicas al parque, el Mar Mediterráneo y el paisaje urbano. Idealmente situado en el corazón del distrito antiguo de Tel-Aviv, la propiedad ofrece acceso a pie al Puerto de Tel-Aviv, la playa y muchos cafés, restaurantes y tiendas, todo en un ambiente urbano verde, tranquilo y refinado. Es una rara residencia a escala urbana, combinando intimidad, volúmenes generosos y un diseño arquitectónico cuidadoso. El ático desarrolla unos 380 m2 repartidos en los pisos quinto y sexto y tiene acceso directo a través de ascensor seguro y codificado. El interior tiene cinco dormitorios, incluyendo una gran suite principal, dos grandes salones, tres cocinas totalmente equipadas y dos habitaciones aseguradas (mamad). Los espacios habitables se distinguen por altos techos, una escalera suspendida, amplias ventanas zenithal, cuatro entradas independientes y un concepto arquitectónico que ofrece la sensación de una villa privada colgando sobre la ciudad. La propiedad tiene tres terrazas que ascienden aproximadamente 90 m2, ampliando los espacios habitables y creando una conexión natural y armónica entre el interior y el exterior. También incluye tres plazas de aparcamiento estándar y un espacio de almacenamiento privado. Una rara oportunidad para adquirir una prestigiosa residencia con una presencia afirmada, en uno de los lugares más buscados y cualitativos de Tel Aviv.