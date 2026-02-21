  1. Realting.com
  Israel
  Tel-Aviv
  Barrio residencial Appartement nahalat benyamin

Barrio residencial Appartement nahalat benyamin

Tel-Aviv, Israel
$1,05M
20/2/26
$1,05M
2/4/25
$941,015
5
ID: 25581
Última actualización: 20/2/26

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Tel Aviv-Yafo Detalles: Partes: 2 Piso: 3/4 Superficie: 50 m2 Descripción: Situado en la mejor ubicación de Tel Aviv, en la famosa calle peatonal y tranquila Nachalat Binyamin. En un edificio clasificado, ocupado sólo por 3 años. Renovado por un arquitecto. Equipo e instalaciones: Avivi Kitchen Aire acondicionado central mini Rodillos eléctricos Intercomunicación Cocina de gas y nevera Gran espacio de almacenamiento común para todo el piso

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
Importe del préstamo
Fecha límite
Fecha límite
Pago mensual
Pago mensual
