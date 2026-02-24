  1. Realting.com
Barrio residencial Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Tel-Aviv, Israel
$31,35M
ID: 33911
Última actualización: 23/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Dominando Tel-Aviv desde la 47a planta de la emblemática torre Gindi TLV, este excepcional ático encarna la parte superior del lujo residencial contemporáneo. Considerada la joya del proyecto, ofrece aproximadamente 900 metros cuadrados de espacio interior, complementados con una amplia terraza de aproximadamente 360 metros cuadrados, con espectaculares vistas panorámicas del mar Mediterráneo, el horizonte urbano y el horizonte. Un verdadero manifiesto arquitectónico de un nivel raro, el ático combina el diseño visionario, entre los más altos estándares de construcción, materiales de alta gama y tecnologías avanzadas de automatización del hogar. Por su tamaño y altura, es una de las residencias más excepcionales jamás construidas en el paisaje urbano israelí. Diseñado por el reconocido arquitecto internacional Pitsou Kedem, el proyecto se basa en la continuidad del fluido entre interior y exterior. Un lenguaje arquitectónico escultórico, caracterizado por impresionantes proporciones y amplios ventanales de suelo a techo, inunda los espacios de luz natural e integra la ciudad y el mar con la experiencia de vida diaria. La terraza privada ofrece una piscina de unos 28 metros cuadrados, suspendida por encima de la ciudad, ofreciendo una rara sensación de apertura y serenidad, sólo accesible a tal nivel de elevación. Características principales: • Carcasa propuesta con planes arquitectónicos aprobados • Seis piezas con configuración flexible y personalizable según las necesidades del comprador • Habitación interior segura • Sistema avanzado de automatización del hogar • Dos espacios de almacenamiento privados • Cinco espacios de estacionamiento dedicados Los residentes del complejo Gindi TLV se benefician de un ecosistema residencial completo, que incluye un parque de paisaje privado, instalaciones educativas, un centro de fitness y spa, un salón de negocios, aparcamiento subterráneo seguro y servicios de seguridad las 24 horas. La propiedad se encuentra a una distancia peatonal de los principales centros culturales, comerciales y de estilo de vida de Tel Aviv, incluyendo el TLV Fashion Mall, el mercado de Sarona, Rothschild Boulevard, Habima Square, el Tel Aviv Cinematheque y la estación de tranvía de Carlebach.

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

