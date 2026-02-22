  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 33711
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como parte del proyecto TAMA 38, 2 habitaciones, 51 m2 Balcón: 6 m2 con vistas a la parte trasera, tranquila 6a planta con ascensor Con sala de seguridad (Mamad) Una propiedad rara que combina la ubicación central, comodidades tranquilas y modernas. Nuevo precio: 3.750.000

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Magnifique maison
Jerusalén, Israel
de
$5,71M
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Barrio residencial Vue sur la mer
Ascalón, Israel
de
$721,050
Barrio residencial Proche de la mer
Ascalón, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial 35 pieces quartier atikot disponible immediat
Ascalón, Israel
de
$332,310
Está viendo
Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$1,18M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Barrio residencial Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Asdod, Israel
de
$1,07M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Barrio residencial Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ascalón, Israel
de
$843,315
¡Rare! Apartamento 5 habitaciones "Residence Dimri City" 160 m2 con 20 m2 de terraza, 2 ascensores incluyendo uno de shabat. Cerca de tiendas, escuelas, parques, sinagogas, autobuses... Totalmente renovado, con aire acondicionado individual en cada habitación. Aparcamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Top affaire
Barrio residencial Top affaire
Jerusalén, Israel
de
$1,30M
Excelente trato en un nuevo edificio Cerca del tranvía de luz, con una magnífica vista Hermosa terraza Cerca de todas las tiendas ¡Una oportunidad para no perderse!
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir