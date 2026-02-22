Barrio residencial A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Idealmente situado en el corazón de Tel Aviv, en la prestigiosa calle Dizengoff, en la intersección de las calles Jabotinsky y Bazel, una de las zonas más populares de la ciudad, reconocida por sus cafés, tiendas y un ambiente único. Apartamento en un edificio recientemente renovado como parte del proyecto TAMA 38, 2 habitaciones, 51 m2 Balcón: 6 m2 con vistas a la parte trasera, tranquila 6a planta con ascensor Con sala de seguridad (Mamad) Una propiedad rara que combina la ubicación central, comodidades tranquilas y modernas. Nuevo precio: 3.750.000