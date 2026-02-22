Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Uno de los edificios más privados y elegantes del corazón de la ciudad.
Situado en la 4a planta en 5.
Detalles de la propiedad:
180 m2 en un nivel + dos balcones de 5 m2 cada uno
3 dormitorios + una oficina
3 aseos y 2 baños
2 plazas de aparcamiento subterráneo estándar + espacio de almacenamiento
Opción para estacionamiento adicional
Un hermoso apartamento diseñado y totalmente renovado que incluye:
Techos de hormigón aparente
Cocina totalmente equipada Armani Italia
Inland Venetian Stores
Calefacción terrestre
Smart Home Electrical System
Carpintería personalizada y almacenamiento integrado en todo el apartamento
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo