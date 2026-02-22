  1. Realting.com
  Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Tel-Aviv, Israel
$4,98M
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
ID: 33554
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Uno de los edificios más privados y elegantes del corazón de la ciudad. Situado en la 4a planta en 5. Detalles de la propiedad: 180 m2 en un nivel + dos balcones de 5 m2 cada uno 3 dormitorios + una oficina 3 aseos y 2 baños 2 plazas de aparcamiento subterráneo estándar + espacio de almacenamiento Opción para estacionamiento adicional Un hermoso apartamento diseñado y totalmente renovado que incluye: Techos de hormigón aparente Cocina totalmente equipada Armani Italia Inland Venetian Stores Calefacción terrestre Smart Home Electrical System Carpintería personalizada y almacenamiento integrado en todo el apartamento

Tel-Aviv, Israel
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$4,98M
