  4. Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
$7,838
12
ID: 33778
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Tel-Aviv, Israel
Complejos similares
Barrio residencial Un rez de jardin jamais habite
Ascalón, Israel
de
$799,425
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanya, Israel
de
$642,675
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
de
$1,50M
Barrio residencial Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Ascalón, Israel
de
$460,845
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$714,780
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$7,838
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Venta en Mekor Haim - al principio de la calle, ¡Un apartamento muy espacioso! Completamente renovado. 4 habitaciones, 100 metros cuadrados Cocina y salón de unos 50 m2 + balcón de unos 10 m2. Ascensor, aparcamiento y almacén
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Situado en la encantadora Rue Ruppin, esta propiedad ofrece un ambiente tranquilo y verde en el corazón de Tel Aviv. Está a pocos pasos de Gordon Beach y de los principales lugares de ocio y entretenimiento de la ciudad. Este amplio apartamento, situado en la 3a planta de un edificio íntimo …
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
