Barrio residencial Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

  Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif

$3,65M
Situado en el edificio de la tienda "Ma'ale HaTzofim" en Ramat Gan, diseñado y construido por la famosa firma arquitectónica "Feigin Architects". El edificio se completó en 2020 y se considera un proyecto prestigioso y único con uno de los más altos estándares de construcción en Israel. El edificio tiene sólo 9 apartamentos, cada uno ocupando un piso entero, garantizando la máxima privacidad sin vecinos. El proyecto se encuentra en una zona tranquila y verde en una de las calles más bellas y pastorales de Ramat Gan, cerca del jardín de Shaul (Le Parc des Singes). Situado en la cima de una colina, ofrece una impresionante vista urbana de la línea de horizonte de Gush Dan, ofreciendo a cada apartamento un panorama espectacular. Al mismo tiempo, está idealmente situado cerca de las zonas centrales de Ramat Gan (Bialik, Jabotinsky y Arlozorov calles están a poca distancia). El centro Tel Aviv y las autopistas Ayalon están a pocos minutos en coche. Características principales: Interior: 180 m2 Espacios exteriores: 112 m2 – terraza principal de unos 50 m2, balcón cocina de unos 33 m2, balcón lateral de unos 8 m2, terraza del dormitorio principal de unos 21 m2. Hermosas vistas urbanas Cuatro directrices Ascensor con acceso directo al apartamento Sala privada para ascensor Cocina de lujo de Hacker Alemania, equipada con dispositivos de alta gama de marcas internacionales Habitaciones: 4 – incluyendo una amplia suite principal con terraza privada (opción para un vestidor) y una habitación segura (Mamad) Baños completos: 2 Inodoros invitados: 1 Características de alta gama, incluyendo: Puerta de entrada de acero Ringel, puertas internas italianas de suelo a techo, revestimiento de piedra natural (50X100), inodoros suspendidos, bañeras independientes, sistema de automatización de casas, luminarias de diseño, sistema avanzado de aire acondicionado VRF Daikin, calentador termodinámico de agua, y más. Estacionamiento: 2 Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles y para organizar una visita a este ático.

