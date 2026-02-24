  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
;
5
ID: 33908
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Venta en la zona deseada de Montefiore Gershon Schatz Street En la tercera planta - fachada 3 habitaciones de 60 m2 + balcón de 15 m2 Medidor incluido Aparcamiento subterráneo Ascensor Edificio de sólo 10 inquilinos 2 apartamentos por planta Lease in progress until the end of August 2026 for a rent of 7,500 NIS per month.

Tel-Aviv, Israel
