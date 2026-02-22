  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama

Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33579
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Nuevo para la venta exclusivamente! Localizado en 46 Yehoshua Ben Nun Street Cerca del prestigioso complejo de Basilea En un edificio reformado (Tama 1) Actualmente propiedad de Ohana Group. Un hermoso apartamento de 2 habitaciones de 66 m2 estará disponible (3 piezas posibles) Primera planta Orientación: Oeste y Sur Estacionamiento en una instalación robótica

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$3,01M
Barrio residencial Vue sur la mer
Nahariya, Israel
de
$705,375
Barrio residencial Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca
Herzliya, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,232
Está viendo
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,646
Para alquiler a largo plazo en Arnona, Jerusalén, este encantador apartamento de 2,5 habitaciones totalmente amueblado ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo en una de las zonas residenciales más buscadas de la ciudad. Una superficie de unos 50 m2, consta de un luminoso salón con coci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Mostrar todo Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Barrio residencial Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$43,89M
Esta encantadora propiedad, que combina terreno excepcional con una joya arquitectónica clásica, ofrece una oportunidad única para los amantes del estilo y el éxito, precursores que establecen nuevos estándares, y aquellos que pavimentan el camino. Esta propiedad une armoniosamente cielo y t…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Barrio residencial Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Israel
de
$2,98M
Ramat gan. Distrito residencial. Casa reformada con 7 habitaciones con mamá unidad ET separada con 2 habitaciones. (se puede alquilar por separado)
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir