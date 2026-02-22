  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild

Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33713
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
prestigiosa y exclusiva renovación por Gidi Bar Orian reconocido arquitecto, perfecta alianza entre la elegancia contemporánea y el respeto por el patrimonio arquitectónico del boulevard. Apartamento de 145 m2, totalmente decorado por el propio arquitecto 2 elegantes habitaciones Mamad (secure room) convertido en lavandería/servicio Espacioso y luminoso salón, abierto a la avenida Gran cocina moderna, pensado para recibir Espacios externos y servicios Terraza de 18 m2, profundo, ideal para cenar con amigos o disfrutar del panorama en el bulevar y en el oeste de la ciudad. Doble plaza de aparcamiento privado, rara y preciosa en el centro de Tel Aviv. Cueva, para una comodidad óptima de almacenamiento.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$1,35M
Barrio residencial Belle appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,100
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Nouvelle baisse de prix
Jerusalén, Israel
de
$1,44M
Está viendo
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Barrio residencial Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,32M
Hermoso apartamento en venta en Ashdod 5 habitaciones transformadas en 4, en residencia de lujo con conserje 24/24, gimnasio, 4 ascensores incluyendo uno de shabat. Apartamento 150 m2 y 16 m2 terraza con vistas al mar. Celular 9m2 , materiales de alta gama, aire acondicionado, aparcamiento y…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Mostrar todo Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Barrio residencial Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalén, Israel
de
$36,993
Jerusalem – Distrito de Mamilla – Oficinas de Alquiler Situado en el segundo y último piso, una bandeja completa de 809 m2 crudo, con vista a las murallas de Jerusalén. Alquiler mensual: 118 000 Gastos de gestión: 24.270 mensuales
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Mostrar todo Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Barrio residencial Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalén, Israel
de
$2,79M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir