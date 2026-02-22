  1. Realting.com
  Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Barrio residencial Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux

Tel-Aviv, Israel
$2,35M
9
ID: 33618
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Ubicación ideal junto a la calle Shenkin cerca del Shouk Hacarmel apartamento3 habitaciones 93 m2 + 8,5 m2 balcón Cuarto piso detrás (muy tranquilo) plaza de aparcamiento en un sistema robótico ¡Ten cuidado! En comparación con el plano del apartamento, la pequeña habitación contigua a la cocina ha sido removida C IS A 3 PIECES

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Pregunte lo que quiera
