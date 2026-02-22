  1. Realting.com
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
;
4
ID: 33551
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Apartamento de lujo en venta 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Balcón: 18 m2 Planta: 6a Parking : 2 plazas Estado : Totalmente amueblado Vista: Vista abierta del Mar Mediterráneo Servicios de alta gama & acabados Mobiliario de diseño Poltrona Frau Automatización eléctrica Vidrio por todo el apartamento Calefacción terrestre en todas las habitaciones de agua Sistema de audio integrado en el techo del salón Precio: 20 800 000 Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vue mer eternelle
Ascalón, Israel
de
$507,870
Barrio residencial Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerusalén, Israel
de
$3,762
Barrio residencial Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Israel
de
$652,080
Barrio residencial Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Duplex a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,91M
Está viendo
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Otros complejos
Barrio residencial Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Hadera, Israel
de
$714,780
BZH Nueva exclusividad en RE/MAX Hadera, nuestro amor por aprovechar inmediatamente, dentro del prestigioso proyecto Villa V, apreciado por su belleza! Sus activos: - Apartamento amplio y luminoso de 4 + 1 habitaciones, - Edificio de Bel con piedra, madera y plantas, - etapa 4/6, - Magnífic…
Barrio residencial Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,55M
Este exclusivo apartamento de dos habitaciones, situado en el corazón de la tranquila calle Rashi de Tel Aviv, ofrece una oportunidad excepcional para vivir en uno de los barrios más populares de la ciudad. Forma parte de un nuevo proyecto de 6 plantas con sólo 16 apartamentos, garantizando …
Barrio residencial Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Asdod, Israel
de
$1,13M
Venta – Apartamento de 5 habitaciones en una nueva residencia, calle Hadekel, frente al mar Situado en una residencia reciente y segura con guardia, este amplio apartamento de 5 habitaciones ofrece un ambiente de vida ideal frente al mar. El apartamento es nuevo, luminoso y bien arreglado.…
