Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Apartamento de lujo en venta
4,5 habitaciones
Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos.
Detalles de la propiedad
Superficie interior: 177 m2
Balcón: 18 m2
Planta: 6a
Parking : 2 plazas
Estado : Totalmente amueblado
Vista: Vista abierta del Mar Mediterráneo
Servicios de alta gama & acabados
Mobiliario de diseño Poltrona Frau
Automatización eléctrica Vidrio por todo el apartamento
Calefacción terrestre en todas las habitaciones de agua
Sistema de audio integrado en el techo del salón
Precio: 20 800 000
Premium Real Estate
Tarifas de la agencia : 2 % + IVA
Localización en el mapa
Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
