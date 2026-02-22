Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Apartamento de lujo en venta 4,5 habitaciones Residencia excepcional muy alta situada en el corazón del Namal de Tel Aviv, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del mar, definitivamente sin obstáculos. Detalles de la propiedad Superficie interior: 177 m2 Balcón: 18 m2 Planta: 6a Parking : 2 plazas Estado : Totalmente amueblado Vista: Vista abierta del Mar Mediterráneo Servicios de alta gama & acabados Mobiliario de diseño Poltrona Frau Automatización eléctrica Vidrio por todo el apartamento Calefacción terrestre en todas las habitaciones de agua Sistema de audio integrado en el techo del salón Precio: 20 800 000 Premium Real Estate Tarifas de la agencia : 2 % + IVA