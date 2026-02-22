  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee

Tel-Aviv, Israel
$1,66M
ID: 33483
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Français Français
Venta 3 habitaciones calle Rambam con vista abierta * 3 habitaciones en un edificio reciente * 78m2 * Balcón 6m2 * Parquet, ventanas de doble acristalamiento, etc... # Mamak * Posibilidad de venta amueblada con electrodomésticos

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

