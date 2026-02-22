Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Situado en la calle Mendeli, una de las direcciones más populares de Tel Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo. Es un luminoso apartamento de 3 habitaciones de 70 m2, situado en la 4a planta con ascensor. Sus orientaciones norte y este garantizan un hermoso brillo natural y una excelente ventilación durante todo el día. El edificio está bien mantenido, protegido por digicode y tiene un refugio (miklat). La propiedad está actualmente siendo alquilada, ofreciendo un interés inmediato para un inversor. Una oportunidad ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o patrimonio cerca del mar.