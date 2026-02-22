  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 33612
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situado en la calle Mendeli, una de las direcciones más populares de Tel Aviv, este apartamento goza de una ubicación excepcional a pocos pasos de la playa, hoteles de prestigio, cafés y entretenimiento en el centro de la ciudad, mientras que ofrece un entorno residencial tranquilo. Es un luminoso apartamento de 3 habitaciones de 70 m2, situado en la 4a planta con ascensor. Sus orientaciones norte y este garantizan un hermoso brillo natural y una excelente ventilación durante todo el día. El edificio está bien mantenido, protegido por digicode y tiene un refugio (miklat). La propiedad está actualmente siendo alquilada, ofreciendo un interés inmediato para un inversor. Una oportunidad ideal para una residencia principal, una inversión de pie a tierra o patrimonio cerca del mar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Baka penthouse duplex
Jerusalén, Israel
de
$4,389
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$438,900
Barrio residencial Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Asdod, Israel
de
$1,25M
Barrio residencial A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$909,150
Barrio residencial Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer a andromeda reborn
Tel-Aviv, Israel
de
$14,11M
Está viendo
Barrio residencial A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,22M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Barrio residencial Bonne occasion a ne pas manquer
Ascalón, Israel
de
$1,82M
Nuevo Exclusivo Una casa en Barna en Zvi Segal Street Tierra de aproximadamente 550 metros cuadrados Construido alrededor de 320 metros cuadrados con vivienda de alquiler de aproximadamente 106 metros cuadrados 4 dormitorios en la planta superior y sótano otra habitación no incluye alojamien…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Barrio residencial Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ascalón, Israel
de
$1,10M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Barrio residencial Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Tel-Aviv, Israel
de
$3,76M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir