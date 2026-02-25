  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Bat Yam, Israel
$1,57M
10
ID: 33926
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

En una torre moderna de Bat Yam 5 piezas incluyendo 1 mamada Zona de estar 131m2 Terraza 14m2 En la planta 20 de una torre de lujo 2 plazas de aparcamiento 1 sótano

Localización en el mapa

