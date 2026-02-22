  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv

Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33548
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
En Venta – Apartamento 2 habitaciones en Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 Situado en uno de los edificios más buscados en Tel Aviv, en la frontera de Neve Tsedek y en el corazón del vibrante distrito de Florentin, este apartamento de 2 habitaciones ofrece un ambiente de vida elegante y refinado, dentro de un proyecto arquitectónico de alta gama. Detalles de la propiedad: - Superficie interior: 48 m2 - Terraza : 10 m2 - Planta: 5 de 13 - Orientación : Sudeste, muy luminoso con vista clara - 1 habitación cómoda - Sala de estar con cocina abierta - Baño moderno - Mamad (espacio seguro) - Aparcamiento privado - Cave Beneficios de la residencia: - Guardia 24/7 - Sala de deportes - Piscina al aire libre en el edificio Precio: 3.560.000 litai Precio por m2: 67 300 ILS/m2 (calculado basado en 52 m2, incluyendo el 50% de la terraza) Ubicación de elección: En la encrucijada de Florentin y Neve Tsedek, cerca del parque Hamesila, galerías de arte, cafés, restaurantes y cerca del mar. Rara oportunidad – perfecta para una residencia principal, un pie a tierra o una inversión permanente. Hablamos francés, inglés y hebreo. Premium Real Estate Número de licencia : 31928721

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Investi et rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$906,015
Barrio residencial A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,72M
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
de
$1,21M
Barrio residencial Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
de
$956,175
Barrio residencial Rez de jardin
Nahariya, Israel
de
$956,175
Está viendo
Barrio residencial A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,12M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de mueble…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Mostrar todo Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Barrio residencial Rdj 4 p barnea
Ascalón, Israel
de
$642,675
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Barrio residencial Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalén, Israel
de
$1,52M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir