Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$4,95M
9
ID: 33598
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Descubre el lujo de vivir en Tel Aviv con este nuevo ático ocupando un piso completo, idealmente ubicado en los prestigiosos callejones que rodean Kikar Hamedina, justo en el centro de Tel Aviv. Esta exclusiva propiedad ofrece privacidad, sofisticación y diseño excepcional en una ubicación urbana privilegiada. Características principales: - Interior: aproximadamente 170 m2 de espacio habitable cuidadosamente diseñado. - Espacios exteriores: 49 m2 de balcones y una notable terraza cubierta de 45 m2, con un permiso aprobado para la instalación de una piscina. - Ascensor privado: Acceso directo a su ático para mayor comodidad. - Arreglo: Amplia sala de estar, 4 dormitorios, incluyendo una grandiosa suite parental, y una mamá (habitación segura). - Espacio de almacenamiento adicional: 8 m2 espacio de almacenamiento dedicado. - Parking : Dos plazas de aparcamiento privadas incluidas. Construido con materiales de alta gama y meticulosa atención al detalle, este ático ofrece un estilo de vida incomparable en uno de los barrios más populares de Tel Aviv. Se dispone de un plan de pago flexible para aquellos dispuestos a aprovechar esta rara oportunidad.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
