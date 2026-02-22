  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
;
2
Dejar una solicitud
ID: 33431
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
*Excepcional oportunidad de sólo 8 días* (Signatura hasta el 31/12/2025) Apartamento de 4 habitaciones ideal para familias! Boulevard Nordau, ¿El Viejo Norte? *RAYK Group Quality Project* Exclusive ???? ✨ 116 m2 de espacio habitable ✨ Terraza solar de 10 m2 ✨ 4 piezas con diseño óptimo ✨ Plaza de aparcamiento privado con robot ✨ Orientación Norte-Oeste Disponibilidad: Agosto 2028*** Sin honorarios de agencia

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$1,646
Barrio residencial Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Ra'anana, Israel
de
$4,04M
Barrio residencial Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalén, Israel
de
$1,17M
Barrio residencial Appartement a vendre a baka
Jerusalén, Israel
de
$840,180
Barrio residencial Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
de
$2,19M
Está viendo
Barrio residencial A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israel
de
$2,12M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el tercer piso con mamak Edificio con calidad Tama 38 renovación en 2020 Orientación triple I/N/S 300 metros de la playa
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Barrio residencial Studio luxe pour une personne
Jerusalén, Israel
de
$1,301
Estudio lujoso para una persona 1 pieza y media 25 m cuadrados 1 balcón Primera planta Totalmente amueblado reformado El alquiler incluye todos los cargos (arnona, agua, electricidad e Internet) excepcional oferta para aprovechar rápidamente
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse de reve
Barrio residencial Penthouse de reve
Jerusalén, Israel
de
$1,59M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir